08.03 16:25 MIGnews.com

Полиция предотвратила встречу террористов из НФОП

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Израильская полиция предотвратила мероприятие, организованное террористической организацией "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП). Событие было запланировано на четверг, 8 марта, и должно было пройти в гостинице Rivoli в восточном Иерусалиме.Об этом сообщает Аруц Шева.Полиция заранее получила информацию о запланированной встрече активистов НФОП, и на основании пункта 69 закона о борьбе с терроризмом запретила проведение мероприятия.В заявлении правоохранительных органов говорится:"Полиция не допустит проведение мероприятия, направленность и организаторы которого связаны с терроризмом, и будет предпринимать решительные действия, чтобы предотвратить и сорвать подобные действия в любое время и в любом месте".