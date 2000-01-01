Полиция предотвратила встречу террористов из НФОП

Израильская полиция предотвратила мероприятие, организованное террористической организацией "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП). Событие было запланировано на четверг, 8 марта, и должно было пройти в гостинице Rivoli в восточном Иерусалиме.
Об этом сообщает Аруц Шева.
Полиция заранее получила информацию о запланированной встрече активистов НФОП, и на основании пункта 69 закона о борьбе с терроризмом запретила проведение мероприятия.
В заявлении правоохранительных органов говорится:
"Полиция не допустит проведение мероприятия, направленность и организаторы которого связаны с терроризмом, и будет предпринимать решительные действия, чтобы предотвратить и сорвать подобные действия в любое время и в любом месте".