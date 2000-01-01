ЕС не планирует эвакуацию своих миссий из Ирака

Еврокомиссия пока не планирует эвакуировать сотрудников своих миссий в Ираке и регионе Ближнего Востока из-за обострения ситуации c безопасностью в связи с противостоянием между Ираном и США.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом в среду в Брюсселе заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.
"Важно подчеркнуть, как решительно ЕС настроен продолжать выполнение своих обязательств по Ираку. У нас есть представительство ЕС, у нас есть также гражданская миссия в Ираке - и мы не собираемся уходить", - сказал он, пишет NYT.
"Мы настроены оставаться вовлеченными в Ираке. Потому что мы работаем в сфере, которая помогает населению Ирака, но которая также налаживает двусторонние связи между Ираком и ЕС", - добавил он.
Стано отметил, что все сотрудники миссий ЕС находятся в безопасности и пока не звучало предложений об их эвакуации.