08.01 12:44 MIGnews.com
На Голанах идет снег, занятия в школах отменены
По сообщениям в израильских СМИ, в израильских населенных пунктах на севере Голанских высот пошел снег.
По решению местных властей занятия в школах отменены, дети развезены по своим населенным пунктам, где с ними занимаются в рамках внешкольной активности.
Дороги на Голанах пока открыты, но могут быть закрыты в любой момент если власти сочтут езду по ним опасной.
Местные власти просят израильтян воздержаться от поездок на север Голанских высот.
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