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На Голанах идет снег, занятия в школах отменены 08.01 12:44   MIGnews.com

На Голанах идет снег, занятия в школах отменены

По сообщениям в израильских СМИ, в израильских населенных пунктах на севере Голанских высот пошел снег.

По решению местных властей занятия в школах отменены, дети развезены по своим населенным пунктам, где с ними  занимаются в рамках внешкольной активности.

Дороги на Голанах пока открыты, но могут быть закрыты в любой момент если власти сочтут езду по ним опасной.

Местные власти просят израильтян воздержаться от поездок на север Голанских высот.






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