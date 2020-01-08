08.01 12:44 MIGnews.com

На Голанах идет снег, занятия в школах отменены

צפון הגולן pic.twitter.com/xNsLwnJKmz — Rubi Hammerschlag | רובי המרשלג (@rubih67) January 8, 2020

שלג בהר בנטל שברמת הגולן@WexlerSharon (צילום: שימי בנימין, החברה להגנת הטבע) pic.twitter.com/hrPr2PtG5R — כאן חדשות (@kann_news) January 8, 2020

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По сообщениям в израильских СМИ, в израильских населенных пунктах на севере Голанских высот пошел снег.По решению местных властей занятия в школах отменены, дети развезены по своим населенным пунктам, где с ними занимаются в рамках внешкольной активности.Дороги на Голанах пока открыты, но могут быть закрыты в любой момент если власти сочтут езду по ним опасной.Местные власти просят израильтян воздержаться от поездок на север Голанских высот.