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По Израилю запущены три ракеты: две перехвачены | Фото:07.12 21:50   MIGnews.com

По Израилю запущены три ракеты: две перехвачены

Сирены ракетной тревоги раздались во многих пограничных общинах вдоль границы с Газой, в том числе в региональном совете Шаар-Негев и в Сдероте.

Система ПРО "Железный купол" перехватила две запущенные ракеты. По словам представителя ЦАХАЛа, "две ракеты должны были нанести прямой удар по израильским общинам".

Примерно за полчаса до тревоги представитель военного крыла ХАМАСа написал в Твиттере, что "то, что произошло недавно и все еще происходит в мечети Аль-Акса - уязвимость, насмешки и жесткие меры в отношении молящихся и персонала мечети - это прелюдия и причина для следующей ракеты против оккупации".

По словам представителя, "это подливает масла в огонь. Сионистский враг несет полную ответственность за продолжение таких мер. Наше терпение не продлится долго".


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