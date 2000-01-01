07.12 19:47 MIGnews.com

Расстрел протестующих в Ираке: 25 погибших

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Число погибших в результате нападения вооруженных людей на центр протестов в Багдаде в пятницу вечером, 6 декабря, увеличилось до 25. Атака стала самым смертоносным инцидентом, произошедшим в столице за несколько недель.Полиция и медицинские источники сообщили, что более 127 человек были ранены в результате стрельбы и по антиправительственным демонстрантам возле площади Тахрир. Число погибших включает в себя трех сотрудников полиции. Тысячи иракцев заняли центральную площадь и три близлежащих моста, которые ведут в зеленую зону города, требуя полного искоренения нынешней политической системы.Источники в службе безопасности заявили, что не смогли опознать боевиков, которые напали на протестующих.За этим инцидентом последовало еще одна атака утром в субботу, 7 декабря, когда неизвестные вооруженные люди въехали в колонну по главной прибрежной улице, ведущей к площади Тахрир, выпустив в нее залп выстрелов.По словам очевидцев, вооруженные люди в масках бродили по улице рядом с площадью и пытались продвинуться до площади Тахрир, но в конечном итоге вернулись на контрольно-пропускном пункте, где находились иракские силы безопасности.