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Накинулся и выбросил кипу: на еврея напали в Германии | Фото:07.11 10:51   MIGnews.com

Накинулся и выбросил кипу: на еврея напали в Германии

В немецком Фрайбурге в спортзале напали на 19-летнего еврейского студента Самуэля Кантровича.

Инцидент произошел во вторник, 5 ноября, передает "Аруц Шева".

В частности, неизвестный подошел к Кантровичу сзади, сбил с него кипу и выкрикнул: "Грязный еврей", "Свободная Палестина" и "Хочешь, чтобы я ударил тебя, вонючий еврей?". После этого нападавший поднял кипу, плюнул в нее и выбросил в мусор.

Полиция по данному факту начала расследование. Позже сам Кантрович дал комментарий изданию Kan News.

"В комнате было полно сильных молодых людей, и никто не вмешивался. Я понял, что один. До сегодняшнего дня я думал, что это не очень опасно, и что я могу чувствовать себя свободно во Фрайбурге. Но теперь я осознал, что был неправ, и, если что-то случится со мной на улице, никто не захочет помочь", – отметил он, пояснив, что решил пока отказаться от кипы.

По словам Кантровича, для него важно, чтобы люди узнали об этом инциденте, так как во Фрайбурге широко распространено мнение, будто антисемитизм существует только на ТВ или в Берлине.

"Я признаю, что боюсь столкнуться с этим человеком на улице. В следующий раз он может меня ударить", – добавил парень.


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