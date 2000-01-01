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Видео: тотальные аресты экоактивистов в Амстердаме | Фото:08.10 02:23   MIGnews.com

Видео: тотальные аресты экоактивистов в Амстердаме

В Нидерландах 7 октября полиция задержала около 90 демонстрантов, блокировавших улицу Амстердама в рамках климатического протеста группы "Восстание против вымирания".

Об этом сообщает АР, а также в сети появилось видео.

По словам правоохранителей, экоактивистов задержали у государственного музея, где блокада препятствовала дорожному движению.

При этом, сам митинг проходил мирно, хотя активисты связывали руки и лежали на земле, чтобы не дать полиции забрать их с дороги.




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