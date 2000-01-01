08.10 02:23 MIGnews.com

Видео: тотальные аресты экоактивистов в Амстердаме

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В Нидерландах 7 октября полиция задержала около 90 демонстрантов, блокировавших улицу Амстердама в рамках климатического протеста группы "Восстание против вымирания".Об этом сообщает АР, а также в сети появилось видео.По словам правоохранителей, экоактивистов задержали у государственного музея, где блокада препятствовала дорожному движению.При этом, сам митинг проходил мирно, хотя активисты связывали руки и лежали на земле, чтобы не дать полиции забрать их с дороги.