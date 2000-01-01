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Принц Гарри подал в суд из-за прослушки 07.10 15:18   MIGnews.com

Принц Гарри подал в суд из-за прослушки

Британский принц Гарри подал в суд на компанию News Group по причине незаконной прослушки голосовых сообщений на телефонах членов королевской семьи, это подтвердили в пресс-службе Букингемского дворца подтвердили, что принц Гарри действительно подал такой иск.

У королевской семьи есть закрытый чат в WhatsApp.

Возможно, речь идет о ситуации, когда в начале 2000-х принцы Гарри и Уильям заявляли о том, что журналисты регулярно слушали их голосовые сообщения, пишет The Guardian.

Гарри подал иск посредством юридической фирмы Clintons, специализирующейся на претензиях по телефонным взломам.


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