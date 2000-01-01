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`Чудо` в Бен-Гурион: парализованный нелегал встал и пошел 07.08 09:29   MIGnews.com

"Чудо" в Бен-Гурион: парализованный нелегал встал и пошел

Очевидцами "чудесного" излечения иностранца стали сотрудники израильского аэропорта Бен-Гурион – мужчина на инвалидной коляске встал и пошел, когда сотрудники иммиграционной службы заподозрили его в нарушении прав въезда в страну.

Как сообщает портал Walla, инцидент произошел на выходных после того, как 38-летний мужчина прибыл рейсом из Грузии вместе с 40-летней женщиной, утверждавшей, что приходится ему тетей, у которой муж живет в Израиле. Службе безопасности они заявили, что приехали для лечения последствий инсульта, который парализовал "племянника".

При этом у пары не была забронирована гостиница, зато при себе у них обнаружили большую сумму денег наличными. А на допросе и вовсе оказалось, что они ничего не знают друг о друге – "тетя" даже не смогла ничего сказать о медицинском состоянии своего "племянника".

При досмотре оказалось, что мужчина предварительно "почистил" свой сотовый телефон, удалив не только переписки, но также вызовы и контакты. А напоследок он продемонстрировал "чудодейственность" Святой Земли - когда им сказали ждать в камере временного заключения, "парализованный" мужчина спокойно встал и пошел.

В иммиграционной службе подозревают, что незнакомцы познакомились в Грузии и попытались вместе незаконно проникнуть в Израиль.


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