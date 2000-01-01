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Фото из архива 07.08 21:30   MIGnews.com

Аэропорт Франкфурта открыли после неожиданной угрозы

Из-за проникновения гражданских в "зону безопасности" аэропорта во Франкфурте, деятельность всего первого терминала была парализована на несколько часов.

"В последние несколько часов застрял в аэропорту Франкфурта. Тысячи людей сбиты с толку и дезориентированы", - написал на своей странице в Twitter профессиональный баскетболист Прземек Карновски.


По сообщению DW со ссылкой на местную полицию, работа была остановлена из-за "по крайней мере одного неавторизованного лица в зоне безопасности". Всего сорвано было 49 рейсов. По словам аналитика агентства, "аэропорт Франкфурта является одним из самых оживленных международных аэропортов в мире и пассажиры могут ожидать, что срыв продолжится в течение всего дня и ночи - со значительным отставанием (от графика - ред.) завтра".

Кроме того, сообщается, что после проникновения одного из членов французской семьи на запрещенную территорию, полицией были допрошены все родственники виновника соя работы аэропорта.


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