Аэропорт Франкфурта открыли после неожиданной угрозы

По сообщению DW со ссылкой на местную полицию, работа была остановлена из-за "по крайней мере одного неавторизованного лица в зоне безопасности". Всего сорвано было 49 рейсов. По словам аналитика агентства, "аэропорт Франкфурта является одним из самых оживленных международных аэропортов в мире и пассажиры могут ожидать, что срыв продолжится в течение всего дня и ночи - со значительным отставанием (от графика - ред.) завтра".
Кроме того, сообщается, что после проникновения одного из членов французской семьи на запрещенную территорию, полицией были допрошены все родственники виновника соя работы аэропорта.