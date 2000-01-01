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МОССАД признал свое участие в ликвидации сирийского ученого | Фото:07.08 16:08   MIGnews.com

МОССАД признал свое участие в ликвидации сирийского ученого

Высокопоставленный чиновник разведки Ближнего Востока сказал в понедельник в интервью The New York Times, что Национальное разведывательное агентство "Моссад" взяло на себя ответственность за убийство сирийского ученого доктора Азиза Асбара.

Об этом во вторник, 7 августа сообщает Arutz Sheva.

Источник издания, который говорил на условиях анонимности, сообщил The New York Times, что его агентство было проинформировано об операции.

Он подтвердил ликвидацию, а также три другие ликвидации на чужой земле в докладе, опубликованном в Times в понедельник.

По мнению ближневосточного разведчика, причиной ликвидации было участие Асбара в ракетной программе Сирии еще до того, как в 2011 году началась сирийская гражданская война.

Отметим, несмотря на то, что Сирия и "Хизбалла" обвинили в гибели Асбара Еврейское Государство, Израиль поначалу никак не отреагировал на эти комментарии.

Напомним, доктор Азиз Асбар, один из директоров Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC), был убит вместе со своим личным водителем.

Соглансо новостному сайту "Хибаллы" "Аль-Ахбар", сирийский ученный возглавлял отдел в центре, в котором основное внимание уделяется разработке всех ракетных программ Сирии.

Согласно докладу, убийство является частью войны Израиля, направленной на то, чтобы не допустить, чтобы Сирия и ее союзники восстановили свой военный потенциал после разрушительной сирийской гражданской войны с уделением особого внимания предотвращению развития высокоточного оружия.


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