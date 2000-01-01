МОССАД признал свое участие в ликвидации сирийского ученого
Высокопоставленный чиновник разведки Ближнего Востока сказал в понедельник в интервью The New York Times, что Национальное разведывательное агентство "Моссад" взяло на себя ответственность за убийство сирийского ученого доктора Азиза Асбара.
Источник издания, который говорил на условиях анонимности, сообщил The New York Times, что его агентство было проинформировано об операции.
Он подтвердил ликвидацию, а также три другие ликвидации на чужой земле в докладе, опубликованном в Times в понедельник.
По мнению ближневосточного разведчика, причиной ликвидации было участие Асбара в ракетной программе Сирии еще до того, как в 2011 году началась сирийская гражданская война.
Отметим, несмотря на то, что Сирия и "Хизбалла" обвинили в гибели Асбара Еврейское Государство, Израиль поначалу никак не отреагировал на эти комментарии.
Напомним, доктор Азиз Асбар, один из директоров Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC), был убит вместе со своим личным водителем.
Соглансо новостному сайту "Хибаллы" "Аль-Ахбар", сирийский ученный возглавлял отдел в центре, в котором основное внимание уделяется разработке всех ракетных программ Сирии.
Согласно докладу, убийство является частью войны Израиля, направленной на то, чтобы не допустить, чтобы Сирия и ее союзники восстановили свой военный потенциал после разрушительной сирийской гражданской войны с уделением особого внимания предотвращению развития высокоточного оружия.