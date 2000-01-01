07.07 11:06 MIGnews.com

На камерах детсада - сотни случаев издевательств

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Портал walla сообщает о том, что полиции удалось расшифровать записи камер наружного наблюдения в частном детском саду Baby Love в Рош ха Аин.Камеры зафиксировали более 100 случаев издевательств над детьми.Ожидается что сегодня, 7 июля воспитательнице детского сада, Кармель Мауда, будет предъявлено обвинительное заключение.До настоящего момента Мауда не смогла дать внятных объяснений своим действиям.Следствие установило, что за последний год Мауда сменила восемь помощниц. Помощницы работали от нескольких дней до нескольких недель. Мауда объясняла родителям, что постоянная смена помощниц объясняется ее строгими требованиями к персоналу.Последняя помощница проработала около месяца. Она пошла и написала заявление в полицию, после чего началось расследование дела.