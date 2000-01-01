В Израиле не возобновят железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение в Израиле не возобновится в понедельник утром, 8 июня, на фоне неуклонного роста числа случаев заражения коронавирусом.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что обсуждения будут проведены по этому вопросу на заседании комитета по коронавирусу в понедельник.
Официальные лица рассмотрят шаги, необходимые для борьбы с повторной вспышкой.
"В свете роста числа случаев коронавируса Израильские железные дороги не возобновят работу системы пассажирских поездов 8 июня", - говорится в сообщении министерства транспорта. "Министерство готовится к более позднему возобновлению в зависимости от решения премьер-министра и в соответствии со статистикой."
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июня в Израиле от смертоносного коронавируса COVID-19 скончались два пациента. Таким образом общее число жертв коронавируса в Израиле достигло 297. Кроме того, за ночь еще был выявлен 31 новый случай заражения.