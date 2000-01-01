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Фото: pixabay07.04 17:45   MIGnews.com

Еврейский подросток бежит из Берлина из-за травли в школе

Еврейский подросток Лиам Рюкарт из Берлина намерен переехать в Израиль из-за антисемитских нападок в школе. Об этом 15-летний юноша заявил в интервью BZ daily в пятницу, 7 апреля.

В Государстве Израиль школьник продолжит свое обучение в более спокойной обстановке. К такому решению Рюкарта подтолкнула, как он назвал, процветающая безудержная ненависть мусульман к евреям в местных школах.

"В Израиле я хочу поступить в школу-интернат, также как и мой брат. Я уже навещал его там, и он прекрасно там себя чувствует", - заявил Лиам.

Как отмечает Times of Israel, юноша имеет еврейские корни по матери. Его мать с детства обучала своих детей ивриту.

Все началось в 2016 году, когда ученик мусульманского происхождения во время обсуждения ближневосточного конфликта заявил: "Если здесь есть еврей, то я убью его". Согласно информации BZ daily, после этого ученики польского и арабского происхождения начали травить Лиама антисемитскими оскорблениями.

Мало того, по неизвестным причинам руководство школы отказало подростку в переводе в другой класс.

Отмечается, что в школе имени Юнгфернхайде в Берлине обучается самое большое количество детей иммигрантов (около 63%).

Лиам отметил, что чувствует подавленность и беспокойство из-за происходящего в школе.

Мать подростка заявила, что семья не получила поддержки со стороны руководства школы, и что конфликт так и не был решен.
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