07.04 17:45 MIGnews.com

Еврейский подросток бежит из Берлина из-за травли в школе

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Еврейский подросток Лиам Рюкарт из Берлина намерен переехать в Израиль из-за антисемитских нападок в школе. Об этом 15-летний юноша заявил в интервью BZ daily в пятницу, 7 апреля.В Государстве Израиль школьник продолжит свое обучение в более спокойной обстановке. К такому решению Рюкарта подтолкнула, как он назвал, процветающая безудержная ненависть мусульман к евреям в местных школах."В Израиле я хочу поступить в школу-интернат, также как и мой брат. Я уже навещал его там, и он прекрасно там себя чувствует", - заявил Лиам.Как отмечает Times of Israel, юноша имеет еврейские корни по матери. Его мать с детства обучала своих детей ивриту.Все началось в 2016 году, когда ученик мусульманского происхождения во время обсуждения ближневосточного конфликта заявил: "Если здесь есть еврей, то я убью его". Согласно информации BZ daily, после этого ученики польского и арабского происхождения начали травить Лиама антисемитскими оскорблениями.Мало того, по неизвестным причинам руководство школы отказало подростку в переводе в другой класс.Отмечается, что в школе имени Юнгфернхайде в Берлине обучается самое большое количество детей иммигрантов (около 63%).Лиам отметил, что чувствует подавленность и беспокойство из-за происходящего в школе.Мать подростка заявила, что семья не получила поддержки со стороны руководства школы, и что конфликт так и не был решен.