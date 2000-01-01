07.04 15:50 MIGnews.com
Жители Сахнина вышли на митинг в знак солидарности с Газой
Около 1500 человек вышли на акцию протеста в городе Сахнин (Северный округ Израиля) в знак солидарности с жителями Газы.
Демонстранты скандируют: "Народ Газы – герои" и другие лозунги.
Напомним, что 31 марта тысячи палестинцев вышли на так называемый "марш миллионов", инициированный ХАМАСом. В результате столкновений погибли 29 палестинцев, среди которых и работник СМИ.
Также сотни арабов получили ранения.
Тысячи палестинцев собрались на границе Израиля с Газой с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю".
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