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Сахнин: сотни вышли на митинг в знак солидарности с Газой07.04 15:50   MIGnews.com

Жители Сахнина вышли на митинг в знак солидарности с Газой

Около 1500 человек вышли на акцию протеста в городе Сахнин (Северный округ Израиля) в знак солидарности с жителями Газы.

Демонстранты скандируют: "Народ Газы – герои" и другие лозунги.

Напомним, что 31 марта тысячи палестинцев вышли на так называемый "марш миллионов", инициированный ХАМАСом. В результате столкновений погибли 29 палестинцев, среди которых и работник СМИ.

Также сотни арабов получили ранения.

Тысячи палестинцев собрались на границе Израиля с Газой с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю".
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