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07.04 09:26   MIGnews.com

Сирийцы эвакуировали базу до американского удара

По сообщению канала ABC, сирийский персонал был эвакуирован с базы ВВС аш-Шарайат за несколько минут до американского ракетного удара.

Канал ссылается на свидетельства очевидцев.

Десятки крылатых ракет Томагавк уничтожили контрольную башню базы, ангары с самолетами, взлетно-посадочные полосы и склады с вооружениями. Повреждены 40 укрепленных бункеров на базе.

Американская атак продолжалась 35 минут. Ее отголоски слышали во многих частях страны и породили масштабную панику.
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