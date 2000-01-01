07.04 09:26 MIGnews.com
Сирийцы эвакуировали базу до американского удара
По сообщению канала ABC, сирийский персонал был эвакуирован с базы ВВС аш-Шарайат за несколько минут до американского ракетного удара.
Канал ссылается на свидетельства очевидцев.
Десятки крылатых ракет Томагавк уничтожили контрольную башню базы, ангары с самолетами, взлетно-посадочные полосы и склады с вооружениями. Повреждены 40 укрепленных бункеров на базе.
Американская атак продолжалась 35 минут. Ее отголоски слышали во многих частях страны и породили масштабную панику.
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