Почему С-400 не перехватили "Томагавки"

В социальных сетях идет бурная дискуссия по вопросу о том, почему российские силы в Сирии не применили против американских крылатых ракет “Томагавк” развернутые на территории Сирии средства ПВО.
Известно, что радары системы С-400, развернутой в аэропорту Хмеймим, покрывают авиабазу Шарайат. Кроме этого, в Сирии развернуты С-300, “Панцирь” и “Тор-1”. Никто не знает точного количества пусковых установок С-400 и С-300 в Сирии. В случае с С-400 речь идет, скорее всего, о 2-3 пусковых установках (4 ракеты-перехватчика каждая). Этого, конечно, не хватило бы для того, чтобы сбить выпущенные по Шарайат ракеты.
Но причина того, что российские ПВО предпочли “глядеть в другую сторону”, скорее всего в другом. Российские ПВО в Сирии развернуты для прикрытия российских военных объектов и подразделений. Российское командование сделало сознательный выбор и не активировало свою систему противовоздушной обороны - и потому, что оно знало что готовящаяся атака не угрожает российским частям (Россия была предупреждена о готовящемся ударе) и потому, что не желает вступать в открытое противостояние с американцами.
Именно об этом сказал в интервью газете "Известия" : "Самый главный вопрос, которым задаются все, — почему российские ПВО не сбили все эти ракеты. Обыватели полагают, что это следовало бы сделать и тем самым отразить агрессию. Но, по большому счету, если бы мы сейчас начали сбивать их, то могли бы сегодня утром не проснуться. Потому что сегодня могло бы произойти то, что называется «ядерный конфликт», потому что это было бы столкновение двух ядерных держав на третьей территории. Поэтому по Сирии периодически бомбит Израиль, Турция — мы прикрываем свой аэродром и свои объекты. Думаю, что было принято и политическое решение не сбивать эти ракеты, потому что в конечном итоге это был бы конфликт между США и Россией на уровне отражения ПВО".