07.03 13:27 MIGnews.com

В Лондоне левые активисты напали на израильтян

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Группа экстремистски настроенных левых активистов в буквальном смысле слова штурмовала мероприятие, в котором приняли участие израильские лекторы, приглашенные в Королевский колледж в Кембридже (Великобритания).Об этом в среду, 7 марта пишет газета "Исраэль Ха-Йом", передает Arutz Sheva.По данным издания, появившиеся в зале леваки, многие из которых скрывали лица под масками, набросились на гостей из Израиля с кулаками, и почти сразу бросили несколько дымовых шашек.Этот инцидент попал на камеру. На видео видно, как группа замаскированных протестующих ворвалась в зал, где проходила лекция, неся флаги и символику организации "Антипа" (Левая антифашистская активная группа), как началась потасовка и как охранники прекратили беспорядки."10-15 человек, одетые в черное, с черными капюшонами и черными масками, перепрыгнули через барьеры и сразу начали драться с охранниками, которые пытались их остановить", - отметил один из студентов, принимавший участие в мероприятии в интервью изданию The Daily Mail.