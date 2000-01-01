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В Лондоне левые активисты напали на израильтян | Фото:07.03 13:27   MIGnews.com

В Лондоне левые активисты напали на израильтян

Группа экстремистски настроенных левых активистов в буквальном смысле слова штурмовала мероприятие, в котором приняли участие израильские лекторы, приглашенные в Королевский колледж в Кембридже (Великобритания).

Об этом в среду, 7 марта пишет газета "Исраэль Ха-Йом", передает Arutz Sheva.

По данным издания, появившиеся в зале леваки, многие из которых скрывали лица под масками, набросились на гостей из Израиля с кулаками, и почти сразу бросили несколько дымовых шашек.

Этот инцидент попал на камеру. На видео видно, как группа замаскированных протестующих ворвалась в зал, где проходила лекция, неся флаги и символику организации "Антипа" (Левая антифашистская активная группа), как началась потасовка и как охранники прекратили беспорядки.

"10-15 человек, одетые в черное, с черными капюшонами и черными масками, перепрыгнули через барьеры и сразу начали драться с охранниками, которые пытались их остановить", - отметил один из студентов, принимавший участие в мероприятии в интервью изданию The Daily Mail.
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