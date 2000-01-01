07.10 04:29 MIGnews.com

Немецкий министр предупреждает о новой волне мигрантов в ЕС

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Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что Европу может ожидать один из мощнейших наплывов беженцев за последние несколько лет. Количество нелегальных мигрантов, прибывших в ЕС, может превысить показатели 2015 года, сообщает DW.По его словам, это может произойти из-за роста искателей убежища в Греции."Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам с контролем внешних границ Евросоюза. Мы слишком долго оставляли их наедине", - отметил глава немецкого МВД. Зеехофер добавил, что совместно с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен приложит максимальные усилия, чтобы миграционный кризис не повторился.Исходя из его слов, он получил "полную поддержку федерального канцлера Ангелы Меркель" в этом вопросе.Афины требовали от Европейского союза изменений в соглашение по вопросам беженцев с Турцией. В Греции считают, что мигранты должны возвращаться в Турцию.