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Полиция раскрыла резонансное убийство араба | Фото:06.10 20:03   MIGnews.com

Полиция раскрыла резонансное убийство араба

В воскресенье, 6 октября, полиция заявила, что раскрыло резонансное убийство в прошлом месяце в арабской общине. Четверо мужчин будут обвинены в убийстве Овада Латифа Кассема, говорится в сообщении.

Арабские израильские политические лидеры и гражданские группы выступили с крупными протестами и раскритиковали правительство в связи с "бездействием" в отношении насилия в своих общинах. Кассем был застрелен в своей машине 6 сентября. Он умер от полученных травм в больнице пять дней спустя.

24-летний Мохаммад Кахман обвиняется в убийстве. По-видимому, между четырьмя мужчинами и Кассемом продолжался конфликт, сообщила полиция. Атака была зафиксирована камерами видеонаблюдения.

Ихаб Кахман напал на Кассема с дубинкой, а затем, когда жертва попыталась скрыться в своей машине, разбил лобовое стекло. Вскоре прибыли еще трое мужчин, одним из которых был Мохаммад Кахман, который вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в машину, ранив жертву в голову.

Ихаб Кахман был арестован сразу после инцидента. Мохамад Кахман и двое других скрылись с места происшествия на машине в районах, контролируемых Палестинской администрацией, на Западном берегу.

Спустя две недели они сдались израильским силам безопасности. Детали этого дела ранее были переданы по распоряжению суда. Полиция заявила, что это был 31-й случай убийства, который раскрыли сотрудники в арабском сообществе в этом году.




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