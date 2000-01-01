06.10 20:03 MIGnews.com

Полиция раскрыла резонансное убийство араба

פוענח רצח עבד אל לטיף קאסם, שאירע בחודש שעבר בקלנסווה: אחד החשודים ניפץ את חלונות רכבו של הקורבן עם אלה וחשוד נוסף ירה מספר פעמים באקדח לכיוון הרכב. השניים נעצרו ובחקירתם עלה כי הרקע לרצח הוא סכסוך בין המעורבים. בקרוב יוגשו נגדם כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים pic.twitter.com/sRXpZBEaOL — משטרת ישראל (@IL_police) 6 октября 2019 г.

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В воскресенье, 6 октября, полиция заявила, что раскрыло резонансное убийство в прошлом месяце в арабской общине. Четверо мужчин будут обвинены в убийстве Овада Латифа Кассема, говорится в сообщении.Арабские израильские политические лидеры и гражданские группы выступили с крупными протестами и раскритиковали правительство в связи с "бездействием" в отношении насилия в своих общинах. Кассем был застрелен в своей машине 6 сентября. Он умер от полученных травм в больнице пять дней спустя.24-летний Мохаммад Кахман обвиняется в убийстве. По-видимому, между четырьмя мужчинами и Кассемом продолжался конфликт, сообщила полиция. Атака была зафиксирована камерами видеонаблюдения.Ихаб Кахман напал на Кассема с дубинкой, а затем, когда жертва попыталась скрыться в своей машине, разбил лобовое стекло. Вскоре прибыли еще трое мужчин, одним из которых был Мохаммад Кахман, который вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в машину, ранив жертву в голову.Ихаб Кахман был арестован сразу после инцидента. Мохамад Кахман и двое других скрылись с места происшествия на машине в районах, контролируемых Палестинской администрацией, на Западном берегу.Спустя две недели они сдались израильским силам безопасности. Детали этого дела ранее были переданы по распоряжению суда. Полиция заявила, что это был 31-й случай убийства, который раскрыли сотрудники в арабском сообществе в этом году.