06.10 15:04 MIGnews.com

Нелегала из Африки подозревают в изнасиловании ребенка

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47-летнего нелегала из Африки подозревают в изнасилиовании 4-летней девочки в южном Тель-Авиве. Об этом сообщает JPost. Предположительно подозреваемый знал семью жертвы и жил в их квартире, где и совершил преступление.Об изнаисловании девочка рассказала своим родителям, которые обратились в полицию.Родители девочки являются гражданами Эритреи. По сообщениям, подозреваемый был другом семьи. На данный момент, мужчина находится под стражей до завершения расследования. Девочка будет еще раз допрошена о случившемся."Подозреваемый сотрудничает с полицией и отрицает какие-либо обвинения. Мы надеемся, что полиция завершит расследование как можно скорее", - заявил адвокат обвиняемого Яэль Финкельман.