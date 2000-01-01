Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нелегала из Африки подозревают в изнасиловании ребенка | Фото:06.10 15:04   MIGnews.com

Нелегала из Африки подозревают в изнасиловании ребенка

47-летнего нелегала из Африки подозревают в изнасилиовании 4-летней девочки в южном Тель-Авиве. Об этом сообщает JPost. Предположительно подозреваемый знал семью жертвы и жил в их квартире, где и совершил преступление.

Об изнаисловании девочка рассказала своим родителям, которые обратились в полицию.

Родители девочки являются гражданами Эритреи. По сообщениям, подозреваемый был другом семьи. На данный момент, мужчина находится под стражей до завершения расследования. Девочка будет еще раз допрошена о случившемся.

"Подозреваемый сотрудничает с полицией и отрицает какие-либо обвинения. Мы надеемся, что полиция завершит расследование как можно скорее", - заявил адвокат обвиняемого Яэль Финкельман.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:25
Названа самая популярная специальность среди израильтян
15:11
ПА согласилась принимать деньги от Израиля
14:36
"Бездействие полиции поощряет насилие в арабском секторе"
14:08
Израиль - за пакт о ненападении с арабскими государствами
13:38
Убийца жены в Моца пришел в себя и даст показания
13:13
Убийца страдает больше жертвы: слова мужа зарезавшего жену
13:04
Каир заявляет права на ресурсы Нила
12:47
Древний метрополис: в Израиле нашли доисторический Нью-Йорк
12:03
Эксперимент министерства транспорта - Нетания остановилась  
12:01
Цель Турции - мир на востоке от Евфрата
11:29
Третий день досудебных слушаний: начнут с дела 4000
11:02
Сотни трансгендеров хотят вернуться к прежнему полу
10:50
Отложено рассмотрение дела компании Бени Ганца
09:33
Безумная полицейская гонка в центре Тель-Авива  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus