06.10 13:38 MIGnews.com

Убийца жены в Моца пришел в себя и даст показания

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Разрешены к публикации данные об убийце Михаэль Села в Моца 3 октября.Михаль была убита несколькими ударами ножа своим мужем, 34-летним Элираном Малулем, уроженцем Беэр--Шевы.Малуль, тяжело ранивший себя в ходе попытки самоубийства, пришел в себя утром 7 октября в больнице Хадасса Эйн Керем. Его состояние оценивается как стабильное. Скорее всего, к вечеру Малуля допросит полиция, в попытке установить его мотивы. За время госпитализации никто из родственников Малуля не посетил.Малуль познакомился с Села в ходе совместной работы в центре для проблемной молодежи в Иерусалиме. Одна из его коллег рассказала: “Это - особенный человек. Наставник молодежи. Он был моим наставником. Если мне нужна была помощь - он всегда меня поддерживал. Не могу поверить, что он ее убил”.