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Убийца страдает больше жертвы: слова мужа зарезавшего жену 06.10 13:13   MIGnews.com

Убийца страдает больше жертвы: слова мужа зарезавшего жену

Портал walla публикует интервью с сестрой Михаль Села, убитой собственным мужем в Моца 3 октября. Муж после этого совершил попытку самоубийства.

По словам сестры, во время последнего семейного ужина в шабат убийца сделал очень необычное заявление: “Он сказал, что во время совершения преступлений атакующий страдает больше жертвы. Михаль , в самых сильных выражениях, не согласилась с ним. Я поддержала сестру. Он продолжал настаивать на своем, и говорил, что понимает это исходя из уроков своего собственного жизненного опыта”.

Срок временного содержания под стражей мужа был продлен судом на семь дней. Допросить его о мотивах содеянного не представляется возможным, поскольку он по-прежнему находится в бессознательном состоянии. Адвокат обвиняемого, Идан Гамлиели заявил: “Это - ужасная трагедия. Подозреваемый находится под наркозом и присоединен к аппарату искусственного дыхания. Как только его состояние улучшится. Мы сможем узнать его версию произошедшего”.


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