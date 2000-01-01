В США был обнаружен незаконный детский военный лагерь
В американском штате Нью-Мехико посреди пустыни было обнаружено сооружение из пластикового трейлера и покрышек, в котором 11 детей и трех женщин насильно удерживали двое вооруженных мужчин. Условия их содержания оцениваются как критические.
Согласно предположению полиции, лагерь для 11 детей в возрасте от 1 до 15 лет представлял собой некую секту, где промывали мозги и готовили будущих боевиков. На детях были надеты лохмотья, они не имели обуви, вокруг царила полная антисанитария, а запасы еды ограничивались пакетом риса и картошки.
Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение с текстом "Мы голодаем, нам нужны еда и вода", после чего организовали рейд. Изначально были задержаны двое вооруженных мужчин и три женщины, однако позже последних отпустили, так как все они являются матерями удерживаемых детей.
"Я работаю в полиции 30 лет и никогда не видел ничего подобного. Они были исхудавшими, с торчащими ребрами, и очень напуганными, вокруг царила полная антисанитария", - передали на ВВС слова шерифа Джерри Хогреф, которые прибыл на место события. Он также отметил, что вокруг трейлера были обнаружены стрельбище, набросаны автомобильные покрышки, а под землей был упрятан тоннель, что позволяет предположить о подготовке детей к военным операциям.
Главные подозреваемые в деле - Сираж Вахаж и Лукас Мортен, первый из которых несколько лет назад был объявлен в розыск по обвинению в похищении собственного 3-летнего сына, которого так и не обнаружили. На данный момент полиция проверяет связь всех обнаруженных детей с вооруженными охранниками базы.