На Израиль надвигаются полчища саранчи из Сирии

Тысячи насекомых вторглись в Израиль за последние дни и атаковали мошав Алоней ха-Башан, который располагается на Голанских высотах – недалеко от границы. Похоже, саранча перекочевала из Сирии.
Ярон Декель, исследователь из научно-исследовательского института “Шамир” при Хайфском университете, вместе с представителями академического колледжа в Цфате, заявил, что уничтожать саранчу химическими веществами бессмысленно.
Декель сказал: “Если вы убьете 200 насекомых за один день, еще две тысячи появятся ночью”.
Ожидается, что саранча довольно быстро переместится в другие места, но не раньше, чем самки отложат сотни тысяч яиц в почву Алоней ха-Башан.