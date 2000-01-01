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На Израиль надвигаются полчища саранчи из Сирии 06.06 09:30   MIGnews.com

На Израиль надвигаются полчища саранчи из Сирии

Тысячи насекомых вторглись в Израиль за последние дни и атаковали мошав Алоней ха-Башан, который располагается на Голанских высотах – недалеко от границы. Похоже, саранча перекочевала из Сирии.

Ярон Декель, исследователь из научно-исследовательского института “Шамир” при Хайфском университете, вместе с представителями академического колледжа в Цфате, заявил, что уничтожать саранчу химическими веществами бессмысленно.

Декель сказал: “Если вы убьете 200 насекомых за один день, еще две тысячи появятся ночью”.

Ожидается, что саранча довольно быстро переместится в другие места, но не раньше, чем самки отложат сотни тысяч яиц в почву Алоней ха-Башан.


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