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Турция: Вскрытия подтвердили применения химоружия в Сирии | Фото: Thinkstock06.04 13:30   MIGnews.com

Турция: Вскрытия подтвердили применения химоружия в Сирии

Результаты вскрытия показали, что химическое оружие использовалось в ходе атаки, в результате которого в провинции Идлиб было убито более 100 человек, как заявил журналистам в четверг, 6 апреля, министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

32 жертвы нападения во вторник, 4 апреля, были доставлены в Турцию, а 3 из них впоследствии погибли.

Президент США Дональд Трамп обвинил правительство сирийского президента Башара Асада в том, что он "вышел за красную линию" с химатакой на мирных жителей, и заявил, что его отношение к Сирии и Асаду изменилось.
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