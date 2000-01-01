07.03 03:27 MIGnews.com
Коронавирус: первый случай заражения зафиксирован в Ватикане
Медики подтвердили первый случай заражения смертоносным китайским коронавирусом в Ватикане.
Диагноз заболевшего был подтвержден в четверг, 5 марта, заявил пресс-секретарь Святого Престола Маттео Бруни, передает информационное агентство Reuters.
После диагностирования инфекции помещения в клинике Ватикана, где пациент проходил обследование, продезинфицировали.
Больного же медики изолировали в отделении неотложной помощи.
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