06.02 07:56 MIGnews.com

Таинственная смерть главного военного инженера ХАМАСа

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ХАМАС подтвердил гибель 44-летнего Мухаммеда Валида Кока, обитателя лагеря беженцев Шати в Газе.Кока считался главным экспертом организации по изготовлению взрывных устройств и главным военным инженером.Шати погиб в результате взрыва в ас-Судания, север Газы, в здании разведки Палестинской автономии, построенном Мухаммедом Дахланом.По официальной версии ХАМАСа, Кока погиб в результате “рабочего инцидента” - взрыва изготовляемого им устройства. Коку разорвало на куски. В то же время, по Газе ползают слухи о том, что взрыв не был случайным, и Коку ликвидировали.