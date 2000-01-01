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Таинственная смерть главного военного инженера ХАМАСа 06.02 07:56   MIGnews.com

Таинственная смерть главного военного инженера ХАМАСа

ХАМАС подтвердил гибель 44-летнего Мухаммеда Валида Кока, обитателя лагеря беженцев Шати в Газе.

Кока считался главным экспертом организации по изготовлению взрывных устройств и главным военным инженером.

Шати погиб в результате взрыва в ас-Судания, север Газы, в здании разведки Палестинской автономии, построенном Мухаммедом Дахланом.

По официальной версии ХАМАСа, Кока погиб в результате “рабочего инцидента” - взрыва изготовляемого им устройства. Коку разорвало на куски. В то же время, по Газе ползают слухи о том, что взрыв не был случайным, и Коку ликвидировали.
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