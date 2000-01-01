06.02 10:39 MIGnews.com

Тель-Авив: 71-летняя избила мужа за отказ заниматься сексом

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После 50 лет брака 71-летняя жительница Тель-Авива атаковала и жестоко избила супруга за то, что тот отказался заниматься с нею сексом.В прошлые выходные в полицию позвонила женщина и пожаловалась на то, что из соседней квартиры раздаются ужасные вопли.Прибывшие полицейские обнаружили в квартире 71-летнюю женщину и 75-летнего мужчину. Мужчина был весь в синяках, и его очки разбиты. Женщина утверждала, что мужчина атаковал ее и она была вынуждена защищаться.Обоих увезли на станцию полиции на допрос.Через некоторое время, однако, женщина изменила свою версию событий и сказала, что побила мужа за отказ заниматься с нею сексом.Мужчину отпустили домой, женщину полиция потребовало на три дня оставить в КПЗ. Полиция желала провести психиатрическую проверку - есть подозрение в том, что женщина психически нездорова. Судья, однако, не согласилась с аргументами полиции и выпустила женщину под домашний арест, который он проведет в одном из тель-авивских отелей. Ей также на месяц запрещено приближаться к мужу.