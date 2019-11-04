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Столкновение полиции ПА с солдатами: комментарий ЦАХАЛа 05.11 14:46   MIGnews.com

Столкновение полиции ПА с солдатами: комментарий ЦАХАЛа

В израильских социальных сетях бурно обсуждается клип ставший виральным. 

В клипе видно, как группа вооруженных автоматами Калашникова палестинских полицейских прогоняет патруль ЦАХАЛа. После того, как солдаты садятся в джип, полицейские пинают ногами машину и кричат: Ялла, убирайся домой , к маме!”

Клип снят в Кфар Ас-Самоа,  южная часть Хеврона.

Израильские пользователи пишут: “Террористы в форме и с оружием обращают в бегство солдат ЦАХАЛа. Вершина позора. Интересно, что по этому поводу есть сказать пресс-службе ЦАХАЛа”.





Пользователи называют произошедшее “национальным позором” и сообщают, что в последнее время были записаны на видео несколько подобных инцидентов, и, в конце концов, палестинские полицейские применят оружие против солдат.





С другой стороны , палестинские пользователи радостно пишут: “Герои палестинских сил безопасности встали на пути сил оккупации и изгнали их из Самоа”.

В последние месяцы ЦАХАЛ конфисковал большое количество оружия в Самоа. Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “Бойцы завершили свою миссию, и в тот момент, когда они покидали деревню, встретили представителей палестинских сил безопасности. Бойцы покинули деревню. С нашей стороны потерь нет”.


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