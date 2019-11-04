Столкновение полиции ПА с солдатами: комментарий ЦАХАЛа
В израильских социальных сетях бурно обсуждается клип ставший виральным.
В клипе видно, как группа вооруженных автоматами Калашникова палестинских полицейских прогоняет патруль ЦАХАЛа. После того, как солдаты садятся в джип, полицейские пинают ногами машину и кричат: Ялла, убирайся домой , к маме!”
Клип снят в Кфар Ас-Самоа, южная часть Хеврона.
Израильские пользователи пишут: “Террористы в форме и с оружием обращают в бегство солдат ЦАХАЛа. Вершина позора. Интересно, что по этому поводу есть сказать пресс-службе ЦАХАЛа”.
Пользователи называют произошедшее “национальным позором” и сообщают, что в последнее время были записаны на видео несколько подобных инцидентов, и, в конце концов, палестинские полицейские применят оружие против солдат.
الاجهزه الامنيه الفلسطينية الباسله تتصدى وتمنع قوات الاحتلال بالتقدم باتجاه السموع في محافظه الخليل اليوم pic.twitter.com/vyObcbvCJa
С другой стороны , палестинские пользователи радостно пишут: “Герои палестинских сил безопасности встали на пути сил оккупации и изгнали их из Самоа”.
В последние месяцы ЦАХАЛ конфисковал большое количество оружия в Самоа. Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “Бойцы завершили свою миссию, и в тот момент, когда они покидали деревню, встретили представителей палестинских сил безопасности. Бойцы покинули деревню. С нашей стороны потерь нет”.