05.11 14:46 MIGnews.com

Столкновение полиции ПА с солдатами: комментарий ЦАХАЛа

סמוע הר חברון, לפני כשעתיים.

מחבלים במדים ונשקים מבריחים בשיא הביזיון את חיילי צה"ל. בושה. מעניין מה יש לדובר צה"ל להגיד על זה @DotzMR pic.twitter.com/yMDoMvWuqk — אבינעם גואלמן (@agoelman1) November 4, 2019

الاجهزه الامنيه الفلسطينية الباسله تتصدى وتمنع قوات الاحتلال بالتقدم باتجاه السموع في محافظه الخليل اليوم pic.twitter.com/vyObcbvCJa — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) November 4, 2019

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В израильских социальных сетях бурно обсуждается клип ставший виральным.В клипе видно, как группа вооруженных автоматами Калашникова палестинских полицейских прогоняет патруль ЦАХАЛа. После того, как солдаты садятся в джип, полицейские пинают ногами машину и кричат: Ялла, убирайся домой , к маме!”Клип снят в Кфар Ас-Самоа, южная часть Хеврона.Израильские пользователи пишут: “Террористы в форме и с оружием обращают в бегство солдат ЦАХАЛа. Вершина позора. Интересно, что по этому поводу есть сказать пресс-службе ЦАХАЛа”.Пользователи называют произошедшее “национальным позором” и сообщают, что в последнее время были записаны на видео несколько подобных инцидентов, и, в конце концов, палестинские полицейские применят оружие против солдат.С другой стороны , палестинские пользователи радостно пишут: “Герои палестинских сил безопасности встали на пути сил оккупации и изгнали их из Самоа”.В последние месяцы ЦАХАЛ конфисковал большое количество оружия в Самоа. Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “Бойцы завершили свою миссию, и в тот момент, когда они покидали деревню, встретили представителей палестинских сил безопасности. Бойцы покинули деревню. С нашей стороны потерь нет”.