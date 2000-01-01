05.10 11:50 MIGnews.com

Израильтянка пыталась попасть в Египет с запасом патронов

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На контрольно-пропускном пункте "Таба", что на границе с Египтом, задержана 23-летняя израильтянка с оружием.Пограничники провели обыск вещей и обнаружили гильзы для винтовки М-16 в чехле для гитары.Девушка провела в участке 30 часов, однако в итоге ее отпустили. С какой целью она пыталась пересечь открытый для израильских граждан на территорию Синайского полуострова переход с патронами, неизвестно.За инцидентом следил израильский консул в Каире Дуду Бен-Калифы и консульский отдел Министерства иностранных дел Израиля.