Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израильтянка пыталась попасть в Египет с запасом патронов | Фото:05.10 11:50   MIGnews.com

Израильтянка пыталась попасть в Египет с запасом патронов

На контрольно-пропускном пункте "Таба", что на границе с Египтом, задержана 23-летняя израильтянка с оружием.

Пограничники провели обыск вещей и обнаружили гильзы для винтовки М-16 в чехле для гитары.

Девушка провела в участке 30 часов, однако в итоге ее отпустили. С какой целью она пыталась пересечь открытый для израильских граждан на территорию Синайского полуострова переход с патронами, неизвестно.

За инцидентом следил израильский консул в Каире Дуду Бен-Калифы и консульский отдел Министерства иностранных дел Израиля.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:34
Протесты в Ираке: подсчитано число жертв
11:15
Посол Израиля поблагодарил страну, спасшую евреев
10:43
Пугачеву показали без фотошопа
10:01
Умер оскароносный продюсер, сбежавший от нацистов
09:40
Столкновения в Ираке: пострадавшие и комендантский час
09:24
Рафи Перец сделал выбор
09:06
Как повысить гемоглобин без лекарств: простые способы
08:43
Трамп готов снять с КНДР санкции при одном условии
07:27
Два пуска ракет из Газы
07:15
Названы продукты, предотвращающие рак
06:29
Боец ММА сразился с медведем: кто кого?
05:17
Картина Бэнкси с шимпанзе в парламенте ушла с молотка
04:10
Скорсезе раскритиковал кинофильмы студии Marvel
02:09
Французы изобрели экзоскелет для инвалидов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus