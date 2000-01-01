Нападение на Йехуду Глика: подозреваемого отпустили домой
Днем, 5 июня, подозреваемого в нападении на бывшего депутата Кнессета Йехуду Глика отпустили под домашний арест.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Жителя Восточного Иерусалима утром допрашивали касательно происшествия. Детали на данный момент не раскрываются.
Нападение на Глика произошло во время его поездки к родственникам погибшего аутиста Ияда аль-Халака, застреленного сотрудниками МАГАВ 30 мая в Старом Городе. Он отправился в Восточный Иерусалим, чтобы выразить соболезнования.