05.06 20:48 MIGnews.com

Новые подробности нападения в Рамат Ха Шарон

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Родственник Гиля Штира, атакованного арабом утром 5 июня дал интервью газете Маарив.Родственник рассказал: "Гиль возвращался утром домой с пробежки. Внезапно на него сзади напали. Тот кто напал, три раза прокричал на арабском. Гиль немедленно сказал жене, что его ранили. Его увезли в больницу. Слава Богу, он в сознании, в состоянии средней степени тяжести. Мы надеемся на то, что он скоро поправится".Существует много оснований полагать, что речь идет о террористической атаке. Нападение совершено после окончания Рамадана, в первый день Эйд аль-Фитр.Предполагается, что нападавший планировал атаку заранее. Все еще неясно, подстерегал ли он жертву в близлежащем здании или следовал за Гилем. К несчастью, во время атаки поблизости не оказалось свидетелей. Полиция изучает записи камер наружного наблюдения в надежде получить больше информации о передвижениях нападавшего.Полиция также изучает возможности того, что нападение было совершено по криминальным мотивам. На протяжении последних нескольких часов были допрошены несколько членов семьи Гиля.