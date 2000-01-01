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Больница в Хайфе оставила израильские флаги | Фото:05.05 14:02   MIGnews.com

Израильские флаги не уберут из больницы в Хайфе

Директор медицинского центра Кармель в Хайфе отменил распоряжение руководства об удалении израильских флагов из двух больничных отделений, заявив в субботу, что флаги останутся на месте, поскольку Израиль отмечает свои ежегодные дни памяти и независимости на этой неделе.

Об этом в воскресенье, 5 мая сообщает The Times of Israel.

В пятницу СМИ сообщили, что администрация больницы направила руководителям отделений послание с просьбой убрать флаги и украшения для Дня независимости, который начинается в среду вечером, чтобы не оскорблять большое арабское население города.

Эти сообщения вызвали противоречия, побудив Голдберга опубликовать в Facebook заявление о том, что флаги останутся на месте.

Голдберг также сказал, что был за границей на прошлой неделе, когда принималось это решение.

Он добавил, что как только услышал об этом распоряжении, сразу приказал его отменить и назвал это "недоразумением, о котором только можно сожалеть", принеся извинения тем, "кто был оскорблен".


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