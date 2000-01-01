05.04 20:00 MIGnews.com

У немецких мигрантов предложили отнимать детей за юдофобию

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Для борьбы с беспрецедентным уровнем антисемитских настроений среди беженцев в Германии глава второго по величине в стране профсоюза немецких полицейских - DPolG - Рейнер Вендт допускает, что мигрантов могут лишать родительских прав за юдофобию."В Германии будет справедливо вести решительную пропаганду против антисемитизма. Необходимо предпринимать решительные действия, в том числе если агрессия исходит и от мигрантов. Если детей учат быть антисемитами, мы не должны бояться изымать их из семей", - сказал он в интервью, опубликованном в газете Augsburger Allgemeine 4 апреля.Необходимо отметить и всплеск насилия в германских школах. Министерство ФРГ по делам семьи пришло к заключению, что за этой тенденцией стоят дети иностранцев. И, так как данных конкретно об антисемитских происшествиях нет, Вендт считает, что необходимо срочно провести исследование на этот счет."Нам срочно необходимо улучшить культуру отчетности, включая информацию о насилии в целом. К сожалению, многие школьные лидеры, словно мантру, твердят: "в моей школе такого нет". Также наблюдается тенденция не регистрировать антисемитизм, исходящий от мусульман. Но это необходимо регистрировать, чтобы не вредить эффективности контр-стратегиям", - добавил он.А то, что на фоне незначительного числа антисемитских инцидентов связаны с мусульманами, большинство их совершается сторонниками ультраправых движений, Рейнер Вендт пояснил тем, что ответственность автоматически приписывают ультраправым во всех случаях, когда виновники юдофобских происшествий неизвестны."Это уже не актуально. Предполагается, что существует большое количество незарегистрированных случаев антисемитских инцидентов, совершенных мусульманами", - констатировал он.