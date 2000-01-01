05.04 08:26 MIGnews.com

БАГАЦ запретил танкеру с аммиаком входить в порт Хайфы

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В ответ на продолжающуюся эксплуатацию хайфского хранилища аммония компанией Haifa Group вопреки решению окружного суда о полном его опорожнении Верховный суд Израиля запретил танкеру с аммиаком входить в порт Хайфы до тех пор, пока на следующей неделе не будет принято решение о закрытии сооружения.Местные чиновники во главе с градоначальником Хайфы Йоной Яхавом утверждают, что хранилище является "бомбой замедленного действия" и любое попадание в него ракеты "Хизбаллы" унесет жизни десятков тысяч местных жителей.Однако в Haifa Group настаивают – осушение хранилища остановит операции деятельность целых секторов промышленности, нанесет непоправимый удар по местной экономике и лишит работы сотни человек.Помимо того БАГАЦ также издал постановление – если государство хочет и в дальнейшем доставлять в Израиль аммиак, оно должно представить перечень всех опасностей отгрузки этого химиката."Мы знали, что это будет долгая и трудная кампания, и мы не остановимся, пока аммиачный комплекс не уберут из Хайфы полностью", - обещал Яхав.