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Париж: Араб сбросил с третьего этажа еврейскую женщину 05.04 12:00   MIGnews.com

Париж: Араб сбросил с третьего этажа еврейскую женщину

Рано утром 5 апреля на тихой улице в 11-м округе Парижа был обнаружен труп 67-летней еврейской женщины, Люси Халими.

Люси выпала из окна своей квартиры на третьем этаже здания, у которого ее нашли.

Полиция арестовала по подозрению в убийстве 27-летнего гражданина арабского происхождения. Соседи видели, как он заходил в квартиру Люси непосредственно перед убийством.

Задержанного увезли в психиатрическую клинику на медицинское освидетельствование.

Люси жила в квартире одна. Один ее сын живет в Израиле, две дочери - в других городах Франции. Люси похоронят в Израиле.
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