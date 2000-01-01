05.03 10:20 MIGnews.com

В результате атаки ЦАХАЛа в Сирии убит иранский генерал

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По сообщениям в сирийских социальных сетях, в результате бомбардировки израильскими самолетами базы ВВС Сирии аш-Шайярат убит иранский генерал.Основной удар якобы был нанесен по базам Хизбаллы в эль-Ксейр. Одновременно был атакован город Кунейтра.Эль-Ксейр, на границе Сирии и Ливана является бастионом Хизбаллы с 2013 года. Базам Хизбаллы в эль-Ксейр нанесен серьезный ущерб.Также сообщается, что израильские атаки произошли в тот момент, когда из Дамаска вылетал катарский пассажирский самолет, и “жизни катарских пассажиров были поставлены под угрозу”.Арабские источники утверждают, что в атаках принимали участие минимум восемь израильских истребителей-бомбардировщиков. Четыре истребителя вторглись в ливанское воздушное пространство. Два самолета атаковали сирийские цели, выпустив ракеты над южным Ливаном, два других - над Бейрутом, выпустив ракеты по Хомсу.В Хомсе были атакованы штабы Хизбаллы. На аш-Шарайят убит иранский генерал Аббас Наматулла Бакри.Газета al-Quds al-Arabi сообщает о том, что в результате атак в Хомсе убит сирийский солдат и трое ранены.