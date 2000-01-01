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Иран говорит, что сможет обогащать уран до уровня 20% 06.03 05:33   MIGnews.com

Иран говорит, что сможет обогащать уран до уровня 20%

Вечером в понедельник, 5 марта, официальный Иран сообщил о том, что в течение нескольких дней вполне может начать процесс обогащения урана до высшего уровня, если Соединенные Штаты Америки выйдут из соглашения 2015 года.

Отметим, речь идет об обогащении урана до уровня 20%.

По словам представителя Иранской организации атомной энергетики Беруза Камалванди, такой уровень обогащения в 4 раза превышает уровень обогащения, который нужен для использования в ядерной энергетике, пишет Reuters.

Камалванди акцентировал, что соглашение 2015 года по ядерной программе Ирана не может быть предметом повторных переговоров как того хочет Америка.
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