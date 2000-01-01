Иран говорит, что сможет обогащать уран до уровня 20%
Вечером в понедельник, 5 марта, официальный Иран сообщил о том, что в течение нескольких дней вполне может начать процесс обогащения урана до высшего уровня, если Соединенные Штаты Америки выйдут из соглашения 2015 года.
Отметим, речь идет об обогащении урана до уровня 20%.
По словам представителя Иранской организации атомной энергетики Беруза Камалванди, такой уровень обогащения в 4 раза превышает уровень обогащения, который нужен для использования в ядерной энергетике, пишет Reuters.
Камалванди акцентировал, что соглашение 2015 года по ядерной программе Ирана не может быть предметом повторных переговоров как того хочет Америка.