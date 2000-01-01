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Судья об изнасиловавшем роженицу: это длилось пару минут 05.03 20:12   MIGnews.com

Судья об изнасиловавшем роженицу: это длилось пару минут

Иерусалимский окружной суд вынес приговор по делу обитателя Восточного Иерусалима Хазема Ришака.

Ришак признан виновным в изнасиловании роженицы в родильном отделении больницы Шаарей Цедек. Насильник выдавал себя за врача.

Судья, Анат Зингер, написала в приговоре: “Один из аспектов серьезности преступления заключается в том, что он причинил невосполнимый вред, воспользовавшись физической и ментальной слабостью матери после родов”.

Тем не менее, судья Зингер сумела обнаружить в деле и “смягчающие обстоятельства. В приговоре говорится: “Принят во внимание тот факт, что речь идет об инциденте, продолжавшемся считанные минуты”.

Ришак приговорен к 39 месяцам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 10 тысяч шекелей жертве.
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