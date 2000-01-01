05.03 13:33 MIGnews.com

Министр Регев возмущена инсталляцией падающего флага Израиля

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Сегодня утром, 5 марта, на площади Рабина в Тель-Авиве, перед зданием муниципалитета, была установлена инсталляция, изображающая израильский флаг, готовый вот-вот упасть, сообщает Arutz Sheva.По данным издания, автором инсталляции является арт-активист Итай Залиат, установивший в начале декабря 2016 года в том же месте "позолоченную" 4,5-метровую скульптуру премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.По словам скульптора, инсталляция израильского флага символизирует то положение, в котором находится Израиль."Флаг закреплен в некоем промежуточном состоянии, в том же состоянии пребывает и наше государство". – цитирует слова автора инсталляции "Вайнет".В свою очередь министр культуры Мири Регев подвергла резкой критике инсталляцию, представляющую готовый вот-вот упасть флаг Израиля.По ее словам, "флаг готов упасть лишь у определенной части общества и у экстремистов, которые не готовы принять решение избирателя"."Это – дешевая и возмутительная политическая провокация левых маргиналов, для которых власть правого правительства – все равно, что траур. В то время, как весь Израиль с гордостью смотрит на свой флаг, есть те, кто хочет спустить его", - отметила политик в интервью 10 канала ИТВ.