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flickr 05.02 15:55   MIGnews.com

Бельгия: компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы

Бельгийская компания Newfusion заменила рабочие электронные бейджи на подкожные микрочипы. Руководство приняло решение вживить чипы в руку каждому сотруднику. Однако отмечается, что никого из работников к такому решению не принуждали, и обладателями стали сотрудники, которые по собственному желанию согласились на новые устройства.

В Бельгии такой опыт был применен впервые, как пишет издание Le Soir.

Микрочип может выполнять работу обычного бейджа: открывать двери в офисе, снимать блокировку с ПК и другой оргтехники, и все это можно сделать обычным прикосновением руки.

Уточняется, что подкожный чип размером с рисовое зернышко, а его стоимость приблизительно 100 евро.
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