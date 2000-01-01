05.02 15:55 MIGnews.com

Бельгия: компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы

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Бельгийская компания Newfusion заменила рабочие электронные бейджи на подкожные микрочипы. Руководство приняло решение вживить чипы в руку каждому сотруднику. Однако отмечается, что никого из работников к такому решению не принуждали, и обладателями стали сотрудники, которые по собственному желанию согласились на новые устройства.В Бельгии такой опыт был применен впервые, как пишет издание Le Soir.Микрочип может выполнять работу обычного бейджа: открывать двери в офисе, снимать блокировку с ПК и другой оргтехники, и все это можно сделать обычным прикосновением руки.Уточняется, что подкожный чип размером с рисовое зернышко, а его стоимость приблизительно 100 евро.