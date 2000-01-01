Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Во Франции умерла жертва антисемитской атаки | Фото:05.01 10:34   MIGnews.com

Во Франции умерла жертва антисемитской атаки

Французский еврей Чалом Леви, серьезно раненный ножом в 2016 году, так и не смог полностью восстановиться от полученных ран и скончался из-за их последствий в возрасте 65 лет.

Мужчина умер в воскресение, 29 декабря, в самолете, в котором тот летел из Израиля во Франци, сообщил адвокат потерпевшего Рафаэль Нисанд, передает издание Actualite Juive.

Леви как раз отпраздновал свадьбу своей дочери и возвращался домой.

"Он так и не восстанавливался после того нападения ни физически, ни психологически", - рассказал адвокат.

Отметим, нож пронзил печень и одну из почек Леви, от осложнений этой травмы он и умер, однако точная причина смерти пока не указывается.

"Это человек уже во второй раз атаковал еврея в Страсбурге. Что по этому поводу может сказать судебная власть? Адекватность человека теряется, когда его объявляют безответственным за свои действия"- подчеркнул Нисанд.

Стоит подчеркнуть, что смерть Леви не освящалась в основных французских СМИ. Это возмущает местную диаспору, особенно на фоне решения судьи оправдать 29-летнего мужчину, признавшегося в убийстве в Париже соседки в апреле 2017 года.

Тогда Кобили Траоре, который также кричал об Аллахе во время нападения, убил Сару Халими за ее еврейское происхождение, однако суд постановил, что тот неподсуден, поскольку у него случился "приступ бреда", якобы вызванный злоупотреблением марихуаной.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:05
Став Шафир передумала и просится обратно к Мерец
09:36
Юридический советник Кнессета объявит решение по Нетаниягу
09:05
В Тель-Авиве за сутки выпало 102 мм осадков
08:34
Тель-Авив. Подробности трагедии на улице Надав
08:11
В "скорой" сосчитали жертв субботнего шторма
08:01
Нетианиягу потрясен трагическим инцидентом в Тель-Авиве
07:15
Ави Габай назначен директором  Cellcom
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:08
Названа опасность поздних перекусов
04:00
Джастин Бибер выпустил новую песню - впервые за пять лет
02:52
Британия призывает воздержаться от поездок в Ирак и Иран
01:45
Левые республиканцы Каталонии не пойдут на выборы
00:33
С острова Сардиния пытались вывезти 10 тонн песка
23:22
Индонезия: наводнения и оползни унесли жизни 53 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus