05.01 10:34 MIGnews.com

Во Франции умерла жертва антисемитской атаки

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Французский еврей Чалом Леви, серьезно раненный ножом в 2016 году, так и не смог полностью восстановиться от полученных ран и скончался из-за их последствий в возрасте 65 лет.Мужчина умер в воскресение, 29 декабря, в самолете, в котором тот летел из Израиля во Франци, сообщил адвокат потерпевшего Рафаэль Нисанд, передает издание Actualite Juive.Леви как раз отпраздновал свадьбу своей дочери и возвращался домой."Он так и не восстанавливался после того нападения ни физически, ни психологически", - рассказал адвокат.Отметим, нож пронзил печень и одну из почек Леви, от осложнений этой травмы он и умер, однако точная причина смерти пока не указывается."Это человек уже во второй раз атаковал еврея в Страсбурге. Что по этому поводу может сказать судебная власть? Адекватность человека теряется, когда его объявляют безответственным за свои действия"- подчеркнул Нисанд.Стоит подчеркнуть, что смерть Леви не освящалась в основных французских СМИ. Это возмущает местную диаспору, особенно на фоне решения судьи оправдать 29-летнего мужчину, признавшегося в убийстве в Париже соседки в апреле 2017 года.Тогда Кобили Траоре, который также кричал об Аллахе во время нападения, убил Сару Халими за ее еврейское происхождение, однако суд постановил, что тот неподсуден, поскольку у него случился "приступ бреда", якобы вызванный злоупотреблением марихуаной.