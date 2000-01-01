Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Израиль атаковал базы Хашд аш-Шааби 05.01 07:38   MIGnews.com

Израиль атаковал базы Хашд аш-Шааби

По сообщениям в арабских социальных сетях, ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по базам про-иранской милиции Хашд аш-Шааби в Сувайах и Хири, близ пограничного перехода Букамаль на границе Сирии и Ирака.

В результате атаки уничтожены несколько ракетных пусковых установок, которые террористы намеревались доставить на границу на Голанские высоты для совершения атак против Израиля.

В результате бомбардировок убиты несколько боевиков.

Также взорваны склады с ракетами средней и большей дальности другой про-иранской милиции Катаиб Хизбалла в Букамаль.

Ранее CNN сообщил о том, что американские военные говорят о признаках того, что Иран готовит атаку с применением баллистических ракет. Атака ожидается в течение “ближайших недель”.

Местные источники утверждают, что Букамаль атакован двумя израильскими истребителями-бомбардировщиками F-35 Адир.

Также сообщается о том, что про-иранские милиции, в ожидании американских ударов, эвакуируют свои базы в Сирии вплоть до Алеппо. Местные источники сообщают о том, что “видели” американские стратегические бомбардировщики B-52.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:05
В Тель-Авиве за сутки выпало 102 мм осадков
08:34
Тель-Авив. Подробности трагедии на улице Надав
08:11
В "скорой" сосчитали жертв субботнего шторма
08:01
Нетианиягу потрясен трагическим инцидентом в Тель-Авиве
07:15
Ави Габай назначен директором  Cellcom
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:08
Названа опасность поздних перекусов
04:00
Джастин Бибер выпустил новую песню - впервые за пять лет
02:52
Британия призывает воздержаться от поездок в Ирак и Иран
01:45
Левые республиканцы Каталонии не пойдут на выборы
00:33
С острова Сардиния пытались вывезти 10 тонн песка
23:22
Индонезия: наводнения и оползни унесли жизни 53 человек
22:22
Продолжительность сна родителей связали со здоровьем детей
21:44
Теракт в Буркина-Фасо: школьный автобус разнесло на куски
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus