05.01 07:38 MIGnews.com

Израиль атаковал базы Хашд аш-Шааби

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По сообщениям в арабских социальных сетях, ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по базам про-иранской милиции Хашд аш-Шааби в Сувайах и Хири, близ пограничного перехода Букамаль на границе Сирии и Ирака.В результате атаки уничтожены несколько ракетных пусковых установок, которые террористы намеревались доставить на границу на Голанские высоты для совершения атак против Израиля.В результате бомбардировок убиты несколько боевиков.Также взорваны склады с ракетами средней и большей дальности другой про-иранской милиции Катаиб Хизбалла в Букамаль.Ранее CNN сообщил о том, что американские военные говорят о признаках того, что Иран готовит атаку с применением баллистических ракет. Атака ожидается в течение “ближайших недель”.Местные источники утверждают, что Букамаль атакован двумя израильскими истребителями-бомбардировщиками F-35 Адир.Также сообщается о том, что про-иранские милиции, в ожидании американских ударов, эвакуируют свои базы в Сирии вплоть до Алеппо. Местные источники сообщают о том, что “видели” американские стратегические бомбардировщики B-52.