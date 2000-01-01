05.01 16:42 MIGnews.com
Предпринята попытка "автомобильного теракта" в Самарии
В воскресенье, 5 января, была предпринята попытка "автомобильного теракта" на перекрестке Гитай Ависар в Самарии.
Об этом рассказали военнослужащие, находящиеся в этом районе, передает "Аруц Шева
".
В частности, уточняется, что водитель легкового авто пытался на них наехать, а позже смог скрыться с места происшествия.
В результате происшествия никто не пострадал. Пресс-служба ЦАХАЛ проверяет сообщение о попытке теракта.
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