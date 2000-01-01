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Предпринята попытка `автомобильного теракта` в Самарии | Фото:05.01 16:42   MIGnews.com

Предпринята попытка "автомобильного теракта" в Самарии

В воскресенье, 5 января, была предпринята попытка "автомобильного теракта" на перекрестке Гитай Ависар в Самарии.

Об этом рассказали военнослужащие, находящиеся в этом районе, передает "Аруц Шева".

В частности, уточняется, что водитель легкового авто пытался на них наехать, а позже смог скрыться с места происшествия.

В результате происшествия никто не пострадал. Пресс-служба ЦАХАЛ проверяет сообщение о попытке теракта.


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