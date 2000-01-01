05.01 14:09 MIGnews.com

Ущерб от шторма: "такого мы еще не видели"

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12-й канал израильского ТВ сообщает о тяжелом ущербе, причиненном штормом 4 января многим жителям Тель-Авива и Яффо.Шокированные владельцы бизнесов только сейчас начинают осознавать масштабы вреда, нанесенного стихией. Затоплены магазины, киоски, квартиры, стоянки, вышли из строя компьютеры, принтеры, холодильники, кухонное оборудование.Владелец магазина хозтоваров на бульваре Йерушалайм в Яффо Мухаммед Абу Зайд говорит: "Я никогда не видел подобной катастрофы, все товары уничтожены”.Тоже самое обнаружил владелец магазина игрушек Ашер Ашкенази. Мэрия, по его словам, не отвечает: Я им звонил, они сказали, что им уже все известно - но никто не пришел. В момент наводнения я просто не мог зайти в магазин. Я ждал полтора часа, чтобы сошла вода. Только после этого я смог открыть дверь и начал вычищать грязь”. По словам Ашкенази, в результате затопления уничтожены компьютер. аппарат для считывания кредитных карточек, игрушки и многое другое.Владелец киоска Бурекас Жак в Яффо был вынужден приплыть на лодке, чтобы спасти своих работников. Он рассказывает: "Я увидел, кого-то плывшего на лодке от стадиона Блумфельд. Мы приплыли к киоску. Вода поднялась больше чем на полметра. Мои люди стояли на столах, дрожа от холода”. В киоске вышли из строя холодильники и кухонное оборудование, испорчены продукты.Жители нижних этажей на бульваре Йерушалайм сообщают о том, что вода проникла в квартиры и уровень воды достигал одного метра.Мэрия Тель-Авива прокомментировала публикацию 12-го канала: “Горячая линия мэрии 106 работала в улучшенном формате и отвечала на каждый запрос. Тем не менее, мы не можем давать ответы на запросы о возмещении ущерба - каждый такой случай должен рассматриваться индивидуально”.