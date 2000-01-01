05.01 12:17 MIGnews.com

Шторм в центре Израиля продолжается второй день подряд

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Израиль в воскресение, 5 декабря, продолжает заливать мощный дождь с грозой.Так, угроза наводнений сохраняется в центральной части страны, а также в Иудейской пустыне и долине реки Иордан, сообщает Ynet.Кроме того, ожидается, что снегопад, начавшийся в субботу, 4 декабря, на горе Хермон и на Голанских высотах возобновится с новой силой, а единственный горнолыжный курорт Израиля останется закрыт для посетителей.Также сообщается, что уровень воды в Галилейском море за ночь поднялся на два сантиметра, составив 211,48 метра. С четверга уровень воды поднялся на 5 сантиметров, а с начала зимнего сезона – на 42 см.Хоть синоптики и прогнозируют прекращение дождей и постепенное повышение температуры в понедельник и вторник, как ожидается, в среду шторм обрушится на всю территорию страны с новой силой. Снегопады обрушатся на гору Хермон и Голанские высоты, а Иудейской пустыне, долине реки Иордан, и северной части Негева опять грозит подтопление.