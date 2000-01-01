04.10 07:08 MIGnews.com

Трагедия в Моца: зарезал жену и попытался совершить суицид

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Вечером 3 октября 25-летний мужчина зарезал свою 32-летнюю жену в Моца, близ Иерусалима.После этого мужчина попытался совершить попытку самоубийства.Мужчина тяжело ранен.Один из соседей говорит: “Это - молодая пара, переехавшая сюда около месяца назад”.Полиция обнаружила тело бездыханной 32-летней женщины в ее доме. Рядом лежал муж, находившийся в тяжелом состоянии.Муж, после того, как нанес себе тяжелые ножевые ранения, отнес ребенка семьи - и и после этого потерял сознание.Муж находится в больнице Хадасса Эйн Керем. Его жизни угрожает опасность. Он находится под наркозом и присоединен к аппарату искусственного дыхания.Парамедик MADA, прибывший к месту происшествия рассказал: “Ребенка супругов забрала полиция. Девочка была спокойна и не пострадала. Муж и жена лежали на полу с многочисленными ранениями”.Шай Нахман, командир станции полиции Харель сообщил, что на месте преступления обнаружен нож, и полиция в настоящий момент собирает улики. Он сказал: Судмедэксперты работают на месте преступления. Существует подозрение на то, что речь идет об убийстве и попытке самоубийства”.