Власти Саудии разрешили женщинам служить в армии

В Министерстве обороны Саудовской Аравии заявили о том, что женщины могут вступать в ряды армии в качестве солдат.
Женщинам разрешено служить в наземных, воздушных, военно-морских и ракетных войсках. Кроме этого, им разрешено оказывать медицинские услуги.
"Прием женщин в самое важное министерство в королевстве – важный шаг в правильном направлении. Мы готовы принять тысячи женщин, которые могут изменить их положение", – заявил бывший сотрудник министерства обороны Хасан аль-Шихири, пишет Gulf News.