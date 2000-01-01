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Власти Саудии разрешили женщинам служить в армии 04.10 23:12   MIGnews.com

Власти Саудии разрешили женщинам служить в армии

В Министерстве обороны Саудовской Аравии заявили о том, что женщины могут вступать в ряды армии в качестве солдат.

Женщинам разрешено служить в наземных, воздушных, военно-морских и ракетных войсках. Кроме этого, им разрешено оказывать медицинские услуги.

"Прием женщин в самое важное министерство в королевстве – важный шаг в правильном направлении. Мы готовы принять тысячи женщин, которые могут изменить их положение", – заявил бывший сотрудник министерства обороны Хасан аль-Шихири, пишет Gulf News.


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