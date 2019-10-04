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Шпионила на Израиль? В Иране задержали журналистку из РФ | Фото: AFP04.10 13:44   MIGnews.com

Шпионила на Израиль? В Иране задержали журналистку из РФ

В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на дочь женщины, которая утверждает, что ее мать догадывалась о возможых последствиях, когда поехала в страну.

В свою очередь, журналист Борис Войцеховский сообщает, что Юзик обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. За это ей может грозить до 10 лет тюрьмы. По его словам, журналистка несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом. На днях она вновь туда поехала по приглашению.



Уже в аэропорту у женщины отобрали паспорт, а 3 октября в ее гостиничный номер ворвались бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и задержали ее, хотя позволили связаться с родными.

Суд над российской журналисткой состоится 5 октября. О Юлии Юзик известно, что она работала в журнале "Русский Newsweek", а также в газете "Комсомольская правда". Она написала книги "Невесты Аллаха" о кавказских террористках-смертницах и "Бесланский словарь" о теракте в Беслане, после того, как поработала в горячих точках.



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